Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dormettingen) Stromverteilerkasten beschädigt - Lkw-Fahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Dormettingen (ots)

Am Montagmittag stellte ein Mitarbeiter einer Firma in der Bruckgrabenstraße auf dem Gelände einen beschädigten Stromkasten fest. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein Lkw-Fahrer rückwärts von der Bruckgrabenstraße in die Riedbachstraße gefahren sein und touchierte dabei den Stromverteilerkasten. Diese wurde umgedrückt und erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro. Der Fahrer des Lkws entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fluchtfahrzeug bitte an die Polizei Balingen, Tel. 07433/264-0.

