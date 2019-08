Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt, Lautlingen) Opferstockdiebstahl - Zeugen gesucht

Albstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Sonntag zwischen 12.00 und 19.00 Uhr aus den Opferbehältnissen der katholischen Kirche Münzgeld in bislang unbekannter Höhe. Die Entnahme des Geldes dürfte über den Einwurf-Schlitz erfolgt sein. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Albstadt, Tel. 07432/955-0.

