Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Motorrad gestohlen

Balingen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagmittag, 25. Juli, und Samstagmorgen, 27. Juli, hat ein unbekannter Täter in der Lisztstraße in Balingen ein Motorrad aus einer Garage gestohlen. Es handelt sich um ein rotes Leichtkraftrad der Marke "Honda". Wer verdächtige Beobachtungen zur fraglichen Zeit gemacht hat, soll sich bitte mit dem Polizeirevier Balingen (07433 264-611) in Verbindung setzen.

