Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Unfall in der Falkenstraße

Baiersbronn (ots)

Eine Autofahrerin ist am Montagabend gegen 19.00 Uhr in der Falkenstraße gegen einen Gartenzaun und eine Aufbewahrungsbox für Streugut gefahren. Die Frau gab aufgrund eines Fahrfehlers beim Ausfahren aus einer Hofeinfahrt so viel Gas, dass sie die Straße überquerte und an der Streugutbox abrupt zum Stehen kam. An dem Audi entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. An der Box du dem Gartenzaun entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.

