POL-TUT: (Horb am Neckar) Einbruchversuch bei TÜV-Süd

Horb am Neckar (ots)

In der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen hat ein Einbrecher versucht in die Halle des TÜV-Süd in der Straße Kirschbäumle zu gelangen. Der Einbrecher scheiterte aber. Dennoch verursachte er mit seinen Versuchen einen Schaden von etwa 500 Euro an der Türe. Das Polizeirevier Horb hat die Ermittlungen wegen Einbruchs aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können sich unter Tel. 07451 960 zu melden.

