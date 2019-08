Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Auto fährt zu weit links - in der Folge kommt es zum Verkehrsunfall

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Montag, gegen 12 Uhr, war ein 54-jähriger LKW-Fahrer auf der L 409 von Leinstetten kommend, unterwegs in Richtung Neuneck. In einer Rechtskurve kam ihm ein PKW entgegen. Der bisher unbekannte Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs fuhr zu weit links und zwang den LKW-Fahrer dadurch nach rechts auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver touchierte der LKW die am rechten Fahrbahnrand angebrachten Leitplanken. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) entgegen.

