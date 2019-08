Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Radfahrerin zieht sich bei Sturz leichte Verletzungen zu

Schramberg (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf dem Radweg zwischen Waldmössingen und Heiligenbronn ein Fahrradunfall. Eine 55-jährige Radfahrerin radelte auf dem parallel zur L 419 verlaufenden Weg in Richtung Heiligenbronn. Hierbei stürzte sie infolge eines Fahrfehlers nach links in eine angrenzende Wiese. Die 55-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom DRK in die Klinik gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde. Am Trekkingrad entstand ein leichter Sachschaden.

