Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Weil ein Sattelzugfahrer nicht weit genug rechts gefahren ist, musste ein 42-jähriger Busfahrer ausweichen und kollidierte mit den Leitplanken. Der Busfahrer war am Montag kurz vor 14:00 Uhr auf der Landesstraße 175 zwischen St. Georgen und Langenschiltach unterwegs. In einer Kurve kurz vor Langenschiltach kam dem 42-Jährigen ein bislang nicht bekannter Sattelzug entgegen, dessen Fahrer zu weit links fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Omnibusfahrer nach rechts aus und prallte in die Leitplanken. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Lenker des Sattelzuges weiter. Am Bus entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Beim Sattelzug handelt es sich um ein weißes Fahrzeug der Marke Mercedes Benz. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell