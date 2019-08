Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Bauwagen und Baucontainer aufgebrochen

VS-Villingen (ots)

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter auf einem Baustellengelände in der Wilhelm-Schickard-Straße einen Bauwagen und einen Baucontainer aufgebrochen. Die Einbrecher knackten zunächst das Kettenschloss des Bauzaunes und verschafften sich so Zutritt auf das Baustellengelände. Auf dem Gelände machten sich die Ganoven dann am Bauwagen zu schaffen. Die Türen wurden brachial aufgehebelt und der Wagen durchstöbert. Anschließend brachen die Eindringlinge das Schloss an einem Baucontainer auf. Die Türen des Containers konnten die Täter allerdings nicht öffnen, weil die Schaufel eines abgestellten Baggers die Türen blockierte. Unverrichteter Dinge suchten die Einbrecher das Weite. Der Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

