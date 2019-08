Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Autofahrerin kollidiert mit Sattelzug

VS-Villingen (ots)

Eine 52-jährige Lenkerin eines VW Golf ist am Dienstag, gegen 2 Uhr, auf der B 33 mit einem Sattelzug kollidiert. Die Autofahrerin war von Bad Dürrheim in Richtung Villingen unterwegs. Nach der Abfahrt Villingen-Süd kam die Frau auf die linke Seite und steifte den entgegenkommenden Sattelzug eines 27-Jährigen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell