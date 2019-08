Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Freudenstadt (ots)

In der Zeit von Sonntagmorgen bis Montagmorgen ist ein Einbrecher in ein Haus in der Zeppelinstraße eingestiegen. Der Dieb hatte es bei seiner Suche nach Beute auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Wie hoch der Diebstahlsschaden ist wird derzeit erhoben. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt und bittet unter Tel. 07441 5360 um Hinweise.

