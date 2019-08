Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldachtal-Salzstetten) Beschädigungen durch Stapelfahrzeug - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Waldachtal-Salzstetten (ots)

Am frühen Dienstagmorgen um kurz nach Mitternacht hat ein 20-Jähriger in Waldachtal-Salzstetten hohen Schaden angerichtet. Der junge Mann beschädigte mit einem Teleskopstapler vorsätzlich mehrere Hauswände, mindestens fünf Autos, eine Straßenlaterne und eine Scheune. Unter Einsatz mehrerer Streifen und eines Polizeihubschraubers konnte das Fahrzeug schließlich nach einer Fahrtstrecke von etwa fünf Kilometern gestoppt werden. Durch seine Fahrt verursachte der Mann einen beträchtlichen Sachschaden. Dieser beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 100.000 Euro. Der 20-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Gründe der Tat dürften nach ersten Erkenntnissen privater Natur sein. Seine Fahrt kündigte der Mann kurz zuvor über Telefon an. Personen kamen während der Fahrt nicht zu Schaden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei dem 20 Jahre alten Mann in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Dabei widersetzte er sich den Beamten. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in die Obhut einer Klinik übergeben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft Rottweil wegen Widerstands, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung durch Fahren unter Alkoholeinfluss angezeigt.

