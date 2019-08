Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Immendingen) Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsunfall

Immendingen (ots)

Eine 19-jährige BMW-Fahrerin missachtete am Sonntagabend, gegen 17.55 Uhr, beim Einbiegen von der Bismarckstraße in die Schwarzwaldstraße die Vorfahrt einer 20-jährigen Audi-Fahrerin, die in Richtung Geisingen unterwegs war. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrzeugführerinnen sowie die Beifahrerin im BMW leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 17.000 Euro.

