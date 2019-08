Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) In dichtem Straßenverkehr auf vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren

Horb am Neckar (ots)

Ein 43-jähriger Motorradfahrer war am Sonntagnachmittag von Freudenstadt in Richtung Horb unterwegs, wo er gegen 16:30 Uhr auf Höhe der Einmündung zum Schütte Hof durch Unachtsamkeit auf einen vorrausfahrenden Wagen auffuhr. Die vorausfahrende Dacia-Fahrerin hatte ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern müssen. Dies bemerkte der 43-Jährige zu spät. Bei dem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

