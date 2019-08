Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Auto auf Parkplatz angefahren

Horb am Neckar (ots)

Ein Autofahrer hat am Sonntag in der Zeit von 8.15 Uhr bis 8.30 Uhr einen geparkten Wagen auf der Parkfläche vor dem Drogeriemarkt am Bahnhofsplatz angefahren. Der unbekannte Verursacher, der nach ersten Erkenntnissen mit einem grünen Auto unterwegs war, streifte den VW Passat so stark, dass ein Schaden von 4.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07451 960 um Hinweise.

