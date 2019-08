Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Stromverteilerkasten beschädigt

Freudenstadt (ots)

Am späten Sonntagabend hat ein Mann einen Stromverteilerkasten in der Lange Straße beschädigt. Der alkoholisierte 46-Jährige machte sich an dem Verteilerkasten an der Ecke zur Reichsstraße zu schaffen. Zeugen verständigten die Polizei. Als diese eintraf stellten sie den Mann. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch geprüft.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell