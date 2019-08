Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf) Qualmender Essenstopf löste Feuerwehreinsatz aus

Oberndorf (ots)

Zu einem Einsatz der Feuerwehr wegen eines stark qualmenden Essenstopf in einem Mehrfamilienhaus in der Wasserfallstraße kam es am Sonntagnachmittag. Ein 57-jähriger hatte vergessen den Topf von der eingeschalteten Herdplatte zu nehmen. Trotz der starken Rauchentwicklung und zwei aktiver Warnmelder schlief der 57-Jährige in einem Nebenzimmer. Er musste von der Feuerwehr geweckt werden. Vorsorglich kam der Mann ins Krankenhaus. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

