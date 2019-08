Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Auffahrunfall in der Hechinger Straße

Albstadt-Tailfingen (ots)

Eine Autofahrerin ist am Sonntagmittag in der Hechinger Straße ihrem Vordermann aufgefahren und hat dabei einen Schaden von 8.000 Euro verursacht. Die 19 Jahre alte Fahrerin war mit ihrem Mini in Richtung Onstmettingen unterwegs und merkte zu spät, dass er VW vor ihm bremste. Sie, sowie der 56-jährige VW- Fahrer blieben unverletzt.

