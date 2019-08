Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schenkenzell) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schenkenzell (ots)

Am vergangenen Samstag wurde im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 23.30 Uhr, in der Hoffeldstraße eine geparkter Seat Ibiza auf der rechten Seite, auf Höhe des vorderen Kotflügels sowie der Beifahrertüre beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass vermutlich ein Radfahrer den Schaden verursachte. Hinweise bitte an die Polizei Schramberg, Tel. 07422/2701-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell