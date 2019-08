Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Einbruch in Imbissstube

Balingen (ots)

Ein Einbrecher ist in der Nacht zum Sonntag in eine Imbissstube in der Dammstraße eingebrochen und hat die dortigen Spielautomaten geplündert. Der Dieb gelangte über ein Fenster ins Innere. Er brach sämtliche Spielautomaten auf und erbeutete so mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Balingen ermittelt gegen den Einbrecher und bittet unter Tel. 07433 2640 um Hinweise.

