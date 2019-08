Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim-Oberbaldingen) Rasenmäher aus Schuppen gestohlen

Bad Dürrheim-Oberbaldingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter aus einem Schuppen in der Öfinger Straße einen Aufsitzrasenmäher der Marke "Husquarna" gestohlen. Die Diebe hebelten eine Tür am Schuppen auf und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Der Wert des Rasenmähers ist noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell