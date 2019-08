Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Fußgänger überfallen - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Am Freitagmittag gegen 13 .00 Uhr ist ein Fußgänger auf dem Gelände des alten Friedhofs von einer vierköpfigen Gruppe junger Männer angesprochen und überfallen worden. Die vier Männer baten den 27-jährigen um ein Feuerzeug. Als er in seine Taschen griff schlug ein etwa 190 cm großer Mann, der als etwa 20 Jahre alt beschrieben wird, dem 27-Jährigen ins Gesicht. Der Angreifer trug ein kariertes Hemd und hatte dunkle gelockte Haare. Ein zweiter Angreifer entriss dem 27-Jährigen sein Handy, das er in der Hand hielt. Der zweite Täter trug ein schwarzes T-Shirt und mit goldenem Aufdruck und war ungefähr im gleichen Alter wie der Schläger. Ein dritter junger Mann zog dem 27-Jährigen seinen Geldbeutel aus der Tasche. Im Anschluss flüchteten die Angreifer zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Der 27 Jahre alte Mann hat nach dem Vorfall Anzeige erstattet. Aufgrund seiner leichten Verletzungen im Gesicht wurde er im Krankenhaus untersucht. Das Kriminalkommissariat Tuttlingen ermittelt in dieser Sache. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten sich unter Tel. 07461 9410 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell