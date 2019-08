Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Kreissporthalle beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Schramberg (ots)

In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte die Wand der Kreissporthalle in der Rottweiler Straße mit Graffiti verunstaltet. In schwarzer Fabre brachten sie einen Schriftzug von über fünf Meter Länge an. Wie hoch die Kosten für die Reinigung der Wand sind wird derzeit abgeklärt. Das Polizeirevier Schramberg ermittelt gegen die Täter. Hinweise werden unter Tel. 07422 27010 erbeten.

