Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Einbruch in der Mühlenstraße

VS-Villingen (ots)

Bereits in der Nacht zum Freitag sind unbekannte Einbrecher in ein Firmengebäude in der Mühlenstraße eingestiegen. Die Diebe entwendeten neben Bargeld von mehr als hundert Euro auch zwei Getränkekisten und zwei Jacken. Das Polizeirevier Villingen ermittelt wegen des Einbruchs. Hinweise werden unter Tel. 07721 6010 erbeten.

