Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Unfall mit Pedelec

BAd Dürrheim (ots)

Am Samstagabend gegen 20.00 Uhr ist eine Pedelecfahrerin gegen ein anderes Pedelec gefahren und hat sich dabei verletzt. Die 59 Jahre alte Frau war zusammen mit ihrem Ehemann am Salinensee mit dem Rad unterwegs. Als der Mann anhielt fuhr die 59-jährige auf. Sie fiel und verletzte sich am Knöchel. Zur medizinischen Untersuchung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

