Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Betrunkener Autofahrer fährt über Verkehrsinsel - Polizei sucht Zeugen

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Ein nicht mehr nüchterner Autofahrer ist am frühen Samstag gegen 06.30 Uhr über die Verkehrsinsel auf der Landstraße 181 bei Königsfeld gefahren. Der 25 Jahre alte Fahrer suchte im Anschluss zu Fuß das Weite. Durch eine Polizeistreife, die hinzugerufen wurde, konnte der Mann im Bereich der Luisenstraße gestellt werden. Er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Sein Alfa, an dem ein Schaden von etwa 6.000 Euro entstanden ist, wurde abgeschleppt. Mehrere Autofahrer sind um kurz nach 06.30 Uhr an der Unfallstelle vorbeigefahren und haben auch angehalten. Diese werden dringend gebeten sich unter Tel. 07724 949500 mit dem Polizeirevier St. Georgen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell