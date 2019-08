Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldachtal-Tumlingen) Motorradfahrer stürzt

Waldachtal-Tumlingen (ots)

Auf dem Schopflocher weg zwischen Tumlingen und Schopfloch ist am Freitagabend gegen 20.00 Uhr ein Motorradfahrer gestürzt. Der 44 Jahre alte Zweiradfahrer kam aufgrund von Rollsplitt ins Rutschen und fiel. An seiner Honda entstand ein Schaden von 1.000 Euro. Der Fahrer begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.

