Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Auseinandersetzung mit Taxifahrer

Balingen (ots)

Vor einer Diskothek auf Bollen sind am frühen Sonntagmorgen gegen 00.30 Uhr ein Taxifahrer und seine Fahrgäste aneinandergeraten. Nach vorangegangenem Streit über den Fahrpreis griff ein 28-Jähriger Fahrgast den Taxifahrer an. In der Folge kam es zur körperlichen Schlagabtausch zwischen dem Taxifahrer, dem 28-Jährigen und einem weiteren 31 Jahre alten Fahrgast. Die beiden Mitfahrer waren alkoholisiert. Die Tatabläufe klärt nun das Polizeirevier Balingen.

