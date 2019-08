Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Drogen bei Party aufgefunden

Trossingen (ots)

Über das Wochenende musste die Polizei mehrmals zu einer Party, die auf dem Gelände der Pfadfinder zwischen Schura und Trossingen stadtfand. Bereits am Samstagmorgen beschlagnahmten die Beamten aufgrund von Beschwerden wegen lauter Musik das Mischpult. Dies beeindruckte die Besucher offensichtlich nicht und so wurde eine neue Musikanlage organisiert. Da sich wieder klagenden Nachbarn bei der Polizei meldeten beschlagnahmten die Beamten am Samstagabend gegen Mitternacht das Stromaggregat. Außerdem wurde das Gelände abgesucht. Dabei wurden verschiedene Kleinmengen Drogen aufgefunden. Entsprechende Strafverfahren wurden nun eingeleitet. Insgesamt waren sechs Polizeistreifen und ein Drogenspürhund im Einsatz.

