POL-TUT: (Frittlingen) Reh ausgewichen und gegen Zaun gefahren

Frittlingen (ots)

Am Freitagabend ist eine Autofahrerin auf der Kreisstraße zwischen Frittlingen und Neufra einem Reh ausgewichen und dabei gegen einen Zaun gefahren. Die 52 Jahre alte Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Trotz des Ausweichmanövers streifte sie das Reh und es verstarb dadurch. Der Schaden an ihrem Opel durch die Zusammenstöße und Reh und Zaun belaufen sich auf 5.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin musste in einem Krankenhaus medizinisch untersucht werden.

