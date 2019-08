Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Emmingen-Liptingen) Pedelecfahrer stürzen schwer - weiterer Unfall während Anfahrt des Rettungsdienstes

Emmingen-Liptingen (ots)

Auf der Straße von Wehstetten zur Bundesstraße sind am Samstagmittag zwei Radfahrer schwer gestürzt. Die Radler kamen von Wehstetten und fuhren auf dem mit Rollsplitt versehenen Weg. In einer Linkskurve kam die 77 Jahre alte Fahrerin zu Fall. Ihr 79-jähriger Mann drehte sich während der Fahrt nach der Gestürzten um und kam dabei ebenfalls zu Fall. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste die Pedelecfahrerin mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Den 79 Jahre alten Mann brachte der Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus. An den Rädern des Ehepaars entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Während der Anfahrt der Rettungskräfte aus Tuttlingen kam es im Gegenverkehr auf Höhe des Seltenbacher Hofes zu einem Auffahrunfall. Um den Rettungskräften Platz zu machen bremste eine 26 Jahre alte Mitsubishifahrerin ab. Dies erkannte die 23 Jahre alte Fahrerin des dahinter fahrenden Hyundai zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall verletzte sich die 26-Jährige leicht. Auch sie musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 7.500 Euro.

