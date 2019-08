Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Auseinandersetzung vor Gaststätte

Tuttlingen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist das Sicherheitspersonal einer Gaststätte in der Schaffhauser Straße von einer Personengruppe angegriffen worden. Gegen 03 Uhr versuchte die Gruppe in die Gaststätte zu kommen, was der Türsteher ablehnte. Daraufhin gingen nach derzeitigen Erkenntnissen etwa fünf Personen auch den 43-Jährigen los, schlugen ihn nieder und traten auf ihn ein. Außerdem wurde er mit Pfefferspray attackiert. Er musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Tätergruppe flüchtete. Das Polizeirevier ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise werden unter Tel. 07461 9410 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell