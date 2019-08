Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dietingen) Unfall am Irslinger Kreuz

Dietingen (ots)

Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet und dadurch an der Kreuzung der Kreisstraße von Irslingen nach Schömberg und der Straße von Dietingen nach Böhringen einen Unfall verursacht. Der 23 Jahre alte Fahrer kam aus Richtung Irslingen übersah beim Queren der Straße den Seat, der aus Dietingen kam. Die 56 Jahre alte Seatfahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. An dem Seat und dem BMW des Verursachers entstand beim Unfall ein Schaden von insgesamt 7.000 Euro.

