Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Nordstetten) Autofahrerin fährt gegen Baum

VS-Nordstetten (ots)

Auf der Strecke von Kappel nach Villingen ist am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr eine Autofahrerin von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Die Frau verletzte sich bei dem Aufprall schwer. Auf Höhe von Nordstetten verlor die 75-jährige Frau aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Sie geriet ins Schleudern und kam letzten Endes an dem Baum zum Stehen. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. An ihrem Audi entstand ein erheblicher Schaden. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

