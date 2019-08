Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn-Friedrichstal) Brand in Zimmer

Baiersbronn-Friedrichstal (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 11.30 Uhr ist es in im Jägerloch zum Brand eines Zimmers in einem Wohnhaus gekommen. Auslöser für den Brand ist nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt in der Elektroinstallation. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Flammen wurden innerhalb kurzer Zeit von der angerückten Feuerwehr Baiersbronn gelöscht. Wie hoch der Schaden am Gebäude ist kann derzeit nicht gesagt werden.

