Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Scheibe beschädigt

Tuttlingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag eine Scheibe der Eingangstüre einer Außenstelle des Landratsamts in der Bahnhofstraße beschädigt. Die Täter verursachten einen Schaden von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 in Verbindung zu setzen.

