Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Einbruch in Weinhandlung

Sulz am Neckar (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 8 Uhr, sind unbekannte Täter gewaltsam in die Büroräume einer Weinhandlung in der Gottlieb-Daimler-Straße eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster Zutritt in die Büroräume. Die Eindringlinge erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld und entwendeten aus dem angrenzenden Verkaufsraum Schnaps und Likör in noch nicht bekannter Höhe. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Sulz (Tel.: 07454 92746) entgegen.

