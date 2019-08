Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rangendingen) Autofahrerin nach Kollision mit Traktor schwer verletzt

Rangendingen (ots)

Auf der Landstraße zwischen Rangendingen und Hirrlingen ist ein Traktor am Donnerstagmittag mit einem Auto zusammengestoßen. Die 31-jährige Autofahrerin hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 55 Jahre alte Fahrer des Traktors kam mit seinem Gespann aus einem Feldweg und bog in die Landstraße nach rechts ein. Da er zwei Anhänger angehängt hatte, fuhr er in weitem Bogen. Dabei kam er auf die Gegenspur, wo er mit dem Kleinwagen von Renault zusammenstieß. Aufgrund ihrer Verletzungen kam die Fahrerin zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Renault entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Das Auto musst durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Am Traktor entstand ein Schaden von 1.00 Euro.

