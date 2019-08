Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Bauwagen aufgebrochen

Geislingen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag hat ein Einbrecher einen Bauwagen unterhalb des Schützenhauses in der Grabenstraße aufgebrochen. Der Täter entfernte die angebrachten Schlösser und betrat den Wagen. Mitgenommen hat der Einbrecher offensichtlich nichts. Der Polizeiposten Rosenfeld ermittelt in dieser Sache und bittet Zeugen sich unter Tel. 07428 945130 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell