Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hardt) Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hardt (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 16.25 Uhr, ist auf der Kreisstraße 5531 ein 35-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Eine 27-jährige Skoda-Fahrerin war von Sulgen in Richtung Hardt unterwegs. Auf Höhe von Friedrichsberg bog die Autofahrerin nach rechts in Richtung Steinreute ab. Hierbei übersah die Frau den Radfahrer, der auf dem parallelen Rad- und Fußweg in Richtung Hardt fuhr. Der Biker kollidierte mit dem Pkw und kam anschließend zu Fall. Der Zweiradfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

