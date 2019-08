Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Frommern) Nach Auseinandersetzung in der Kernerstraße - Polizei sucht Zeugen

Balingen-Frommern (ots)

Bereits am Sonntag ist es in der Kernerstraße in einer kleinen Parkanlage zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein Anwohner fühlte sich durch eine etwa zehnköpfige Gruppe Jugendlicher in seiner Ruhe gestört. Als er um 1 Uhr Nachts nach draußen ging um die Gruppe um Ruhe zu bitten kam es zum Streit. In der Folge schlug einer der Jugendlichen dem 53-jährigen Mann ins Gesicht. Die Gruppe flüchtete zu Fuß. Der Mann lief den Jugendlichen bis zum Schulgelände der Verbandschule hinterher und verlor sie dort aus den Augen. Der Mann musste in der Folge medizinisch in einem Krankenhaus versorgt werden. Er erlitt mehrere Knochenbrüche. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können. Insbesondere wird nach einem Paar gesucht, die zu der späten Stunde noch im Bereich des Schulgeländes unterwegs waren. Sie werden gebeten sich unter Tel. 07433/ 9985010 zu melden.

