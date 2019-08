Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Niedereschach-Kappel) Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Niedereschach-Kappel (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, haben unbekannte Täter versucht, in das Vereinsheim des FC Kappel "Am Rebberg" einzubrechen. Die Täter hebelten erfolglos an einer Terrassentür. Den Einbrechern gelang es nicht, in das Gebäude einzudringen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

