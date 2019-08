Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königfeld im Schwarzwald) Einbruch in Wohnung

Königfeld im Schwarzwald (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag, in der Zeit zwischen 13 Uhr und 20 Uhr, in eine Wohnung in der Luisenstraße eingedrungen. Die Einbrecher hebelten mit einem Werkzeug die Tür auf und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen im Schwarzwald (Tel.: 07724 9495-0) entgegen.

