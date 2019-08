Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen-Möhringen) Versuchter Einbruch in Friedhofshalle

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag versucht sich Zutritt zur Friedhofshalle in der Schwarzwaldstraße zu verschaffen. Der Täter versuchte die Türe aufzuhebeln, scheiterte aber. Der Schaden an der Türe wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise werden an das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 erbeten.

