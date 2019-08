Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Rote Ampel missachtet und Unfall verursacht

Tuttlingen (ots)

Ein Autofahrer hat in der Möhringer Straße am Donnerstagmorgen eine rote Ampel missachtet und ist deshalb mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Der 88 Jahre alte Unfallverursacher wollte einen an der Ampelanlage auf der rechten Fahrspur wartenden Lastwagen überholen. Als er links an ihm vorbeizog nahm er dabei das rote Licht der Ampel nicht wahr. Sein Opel stieß heftig mit dem Ford zusammen, der aus der Karlstraße kam. Verletzt hat sich bei dem Unfall niemand. Am Opel und dem Ford des 49 Jahre alten Fahrers entstand ein Schaden von 9.000 Euro.

