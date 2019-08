Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Einbrecher auf Baumarktgelände gestellt

Trossingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen

Am späten Mittwochabend hat die Polizei zwei Männer gestellt, die sich unberechtigterweise Zutritt zum Baumarkt in der Straße "In Grubenäcker" verschafft haben. Gegen 22.30 Uhr meldete ein Fußgänger die auffälligen Männer über Notruf. Kurze Zeit darauf konnte die Polizei die Täter ganz in der Nähe feststellen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war mindestens einer der Beiden über ein Rolltor ins Innere des Baumarktes gelangt. Gestohlen haben die Männer nach ersten Ermittlungen nichts. Die 45 und 33 Jahre alten Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie wurden zum Polizeirevier gebracht, wo nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen folgten. Auf beide Männer kommt nun ein Strafverfahren zu.

