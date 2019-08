Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) Beim Anfahren Auto übersehen

Dornstettem (ots)

Eine Person wurde bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in der Straße Gaisberg leicht verletzt. Eine 63 Jahre alte Autofahrerin kam nach einem Wendemanöver aus einer Ausfahrt gefahren und übersah dabei einen Ford, der die Straße entlang fuhr. Durch die Kollision verletzte sich der Beifahrer im Ford. Der 33 Jahre alte Fahrer und die Verursacherin blieben unverletzt. Am Ford und dem Daimler entstand ein Schaden von insgesamt 5.000 Euro. Der 34-jährige Beifahrer wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell