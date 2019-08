Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt-Dietersweiler) Außenspiegel abgefahren

Freudenstadt-Dietersweiler (ots)

Ein flüchtiger Autofahrer hat am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr den Außenspiegel eines geparkten Audis in der Schwarzwaldstraße abgefahren. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verursacherauto um einen roten Peugeot. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise von Zeugen werden unter Tel. 07441 5360 erbeten.

