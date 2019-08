Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Stromverteilerkasten angefahren

Trossingen (ots)

Im Laufe dieser Woche fuhr ein Unbekannter einen Stromverteilerkasten in der Straße "in Grubenäcker" an. Der Verteilerkasten steht auf Höhe eines Einkaufsmarktes. Laut den Stadtwerken beläuft sich der Schaden am Verteiler auf etwa 2.500 Euro. Wer Hinweise auf den Verursacher des Schadens geben kann wird gebeten sich unter Tel. 07425 33860.

