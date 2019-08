Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Fluorn-Winzeln) Unbekannte versuchen in Schützenhaus einzubrechen

Fluorn-Winzeln (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Mittwoch, 19.45 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in das Schützenhaus in der Tannbachstraße einzubrechen. Die Täter hebelten mit einem Werkzeug an einer Nebeneingangstür des Vereinsheimes. Die massive Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) entgegen.

Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

